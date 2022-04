Cristianinho viaja para a ilha da Madeira

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo viajou para a ilha da Madeira, onde está a desfrutar de uns dias de férias na companhia da avó e das tias. Aos 11 anos, Cristianinho continua a ser o ‘menino bonito’ do clã.





Depois de um almoço com matriarca da família, Dolores Aveiro, as tias, Katia e Elma, e os primos, o jovem desfrutou de um passeio pela marina do Funchal e não resistiu a uma visita ao Museu CR7. Nas redes sociais, Dolores destacou a presença do neto na ilha. “Fotografia que dispensa legendas”, escreveu numa foto em que surge abraçada ao primogénito de Ronaldo.