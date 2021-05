Cristiano e Georgina preparam mudança de vida

Até ao fecho da edição, o futuro de CR7 continuava por definir, mas uma coisa é certa: nos últimos tempos, o internacional português tem-se mostrado cada vez mais insatisfeito com a vida em Itália, pelo que a mudança deverá mesmo acontecer.Seja qual for o cenário, o craque terá a seu lado a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, que já estão prontos para a mudança.Para já, os carros topo de gama de Ronaldo foram entregues na sua casa de luxo em La Finca, Madrid, o que mostra a proximidade que o casal tem a Espanha., diz uma fonte.Se em Espanha o craque decidiu não vender e manter a mansão que tem no exclusivo bairro de La Finca, também na cidade de Lisboa os novos investimentos imobiliários que tem feito demonstram bem que quer passar parte dos seus dias em Portugal.O jogador comprou um apartamento no coração de Lisboa, junto à avenida da Liberdade, e está também a construir uma moradia de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais.