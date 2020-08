Cristiano e Georgina rendidos ao sol da Riviera Francesa

A bordo do seu novo iate de luxo, Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, mostram que têm desfrutado ao máximo das férias. Depois de alguns dias em Portofino, em Itália, o casal rumou a Saint-Tropez, cidade costeira da Riviera Francesa.





Rendidos ao pôr do sol no mar, CR7 e Gio presentearam os seguidores com uma sessão fotográfica em que é evidente a descontração dos dias de férias do craque antes de regressar aos relvados. “Existem apenas duas opções, a vista e eu. Deixo-te escolher qual a tua preferida”, brincou o atleta, na legenda da fotografia publicada na conta oficial de Instagram.