Cristiano Ronaldo: 36 anos com um presente especial

01:30

Rute Lourenço

Cristiano Ronaldo celebra esta sexta-feira 36 anos mas, ao contrário de aniversários anteriores, com grandes festas, músicos convidados e surpresas, este será um dia recatado e sem direito a grandes festejos. O jogador da Juventus, que tem jogo com a AS Roma marcado para amanhã, e que por isso está já concentrado para a partida, terá apenas a companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos: Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina, que prometem mimá-lo com surpresas. A mãe e os irmãos, que estiveram recentemente em Turim a matar saudades, irão permanecer em Portugal, segundo apurou o CM.









O maior presente de aniversário poderá vir da Juventus, com quem Cristiano Ronaldo já se terá sentado para desenhar o seu futuro. A renovação está em cima da mesa, uma vez que o contrato termina na próxima temporada, em junho de 2022. De acordo com o jornal italiano ‘Tuttosport’, o clube pretende prolongar o vínculo com Ronaldo por mais uma época, ou seja, até aos 38 anos do futebolista.

Recorde-se que o craque mudou-se para Itália no verão de 2018 com a companheira e os filhos. A família vive numa mansão de luxo numa zona nobre de Turim.