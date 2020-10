Cristiano Ronaldo acusado de não cumprir normas contra a Covid-19 nos seus ginásios

Cristiano Ronaldo está no centro da polémica em Espanha devido à cadeia de ginásios de que é proprietário.O programa da Telecinco Socialité afirmou que os ginásios CR / Fitness by Crunch não cumprem as condições de segurança impostas devido à pandemia de Covid-19.De acordo com as informações divulgadas, um dos espaços, localizados no centro de Madrid, não tem em conta as distâncias de segurança exigidas, o uso de máscara obrigatório, assim como a lotação permitida. "Numa das salas, estavam cerca de sete pessoas sem máscara. Não há distância de segurança nem separações", revelaram no programa."Nos ginásios de Cristiano Ronaldo a segurança dos clientes está em risco. Estão a infringir a lei", é ainda dito.No entanto, os responsáveis pelo programa da Telecinco avançam que CR7 estará alheio a estas falhas nos ginásios.