Cristiano Ronaldo apanhado a verificar conta de um jantar

Cristiano Ronaldo e Gio em jantar romântico





Stadium.Georgina Rodríguez também surpreendeu mais uma vez os seguidores com momentos em família. A companheira do internacional português partilhou um vídeo onde mostra a filha em comum do casal, Alana Martina, de apenas dois anos, a fazer uma birra por querer brincar com uma mala milionária da Chanel

Cristiano Ronaldo capta as atenções por onde quer que passe.Desta vez, foi durante um jantar romântico numque o craque deu nas vistas por uma reação surpreendente.O momento em que CR7 confere a conta do jantar no talão de pagamento causou espanto nos seguidores, visto que os fãs sabem que a conta bancária recheada do jogador lhe proporciona todos os luxos. A fotografia está a circular nas redes sociais e parece ter sido captada por um fã.O plano a dois aconteceu no passado domingo, dia 19 de janeiro, como forma de celebrar os dois golos marcados pelo futebolista depois de jogar pela Juventus contra o Parma, no Allianz