Cristiano Ronaldo aproveita folga em iate de luxo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo e Georgina vão passear de barco em Viareggio

Foi a bordo de um iate de luxo, na costa de Itália, que Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, aproveitaram um dia de folga.Na companhia dos amigos mais próximos, o casal optou por um barco na tentativa de passar despercebidos aos olhos dos mais atentos.Contudo, os planos não correram como previsto e o craque da Juventus acabou por ser surpreendido pelos paparazzi, que registaram vários momentos ao longo do dia de descanso do jogador.Num ambiente de diversão, CR7 e os amigos não dispensaram os habituais mergulhos e aproveitaram a jornada para manter o bronzeado.Já Georgina mostrou-se mais recata e preferiu não ir a banhos.A modelo aproveitou para relaxar a bordo do iate e tirar algumas fotografias ao namorado e aos amigos, que se mostraram sempre bastante divertidos.Apesar de este ser um dia de descanso, Ronaldo não dispensou a presença da sua equipa de segurança, que o acompanha (e à família) há vários anos. Esta é uma forma de garantir que se mantém seguro e que não é incomodado por fãs.Fora dos planos ficaram os filhos do casal, Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina.As crianças da família mantiveram-se em casa, em Turim, ao cuidado das amas que acompanham as suas rotinas diárias. Devido às condicionantes da pandemia da Covid-19, as férias em família deverão sofrer alterações.Contudo, o craque não pretende abdicar de alguns dias em família após o fim dos seus compromissos profissionais na Liga italiana.