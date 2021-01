Cristiano Ronaldo arrisca multa por violar restrições da Covid-19 no aniversário de Gio

01:30

Carolina Cunha

Georgina Rodríguez, companheira de CR7, celebrou no passado dia 26 de janeiro o seu 27º aniversário, mas nem tudo foi motivo de festa para o craque português, que agora arrisca uma severa multa após ter quebrado as restrições impostas pelo governo italiano.Segundo a imprensa internacional, a polícia da região de Aosta está a conduzir uma investigação ao jogador, que se deslocou com a namorada à estância de ski de Courmayeur, nos Alpes, sem uma justificação válida. A deslocação do craque está a gerar polémica no país, uma vez que as viagens entre concelhos estão proibidas em Itália devido à pandemia de Covid-19. Além disso, a região escolhida pelo casal para uma escapadinha romântica está incluída na ‘zona laranja’, uma das mais afetadas pelo vírus. O jogador e a modelo espanhola arriscam assim uma coima pelo crime de desobediência. Nas imagens partilhadas nas redes sociais pelo guia turístico que acompanhou o casal, é evidente o ambiente de diversão para festejar a rigor a data especial.Após desfrutarem de momentos a dois na neve, Gio e CR7 regressaram a Turim e sopraram as velas na companhia dos quatro filhos. Nas redes sociais, a namorada do jogador partilhou o momento de felicidade e mostrou-se indiferente a uma possível sanção.