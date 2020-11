Cristiano Ronaldo assinala aniversário da filha Alana à distância

01:30

Alana Martina, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo, em comum com Georgina Rodríguez, celebrou ontem o terceiro aniversário. Ausente de Turim, por se encontrar em estágio com a Seleção, o jogador não deixou de assinalar a data através de uma mensagem ternurenta nas redes sociais. “Obrigado por chegares às nossas vidas e iluminar-nos com o teu sorriso. Feliz aniversário, minha princesa Alana. O papá ama-te”, escreveu.









Já Georgina optou por partilhar uma fotografia inédita em que CR7 surge a dar biberão a Alana, recém-nascida. “Amor puro. Esta foto emociona-me. Amamos-te.”

As mensagens de felicidades estenderam-se a todo o clã Aveiro, que celebrou o aniversário da benjamim da família. A avó, Dolores Aveiro, deixou a sua homenagem nas redes sociais. “O tempo voou. Já tem três anos que esta simpatia de neta veio encher os nossos corações. Saúde é o que a avó deseja”, escreveu.