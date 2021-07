Cristiano Ronaldo assiste a concerto dos Calema: "Noite incrível"

Estar ao pé do CR7, pela primeira vez, deixou-nos sem chão. Imagina ouvir um 'obrigado' vindo dele, graças ao nosso trabalho. Que ser humano incrível!", começaram por escrever.



Na publicação, os Calema deixaram palavras de apreço a Cristiano Ronaldo e à sua amada. "O mundo tem em vida um exemplo real de super herói. Obrigado

o puro".



A banda fez ainda um vídeo a falar sobre o encontro com o jogador da Juventus. "Ontem estivemos com o Cristiano, tivemos a oportunidade de o conhecer. Muito fixe como pessoa, pura, à vontade. Foi um momento mesmo único. A Georgina foi muito simpática", garantiram.



Miguel Paixão, melhor amigo do craque português, foi quem estabeleceu contactos para que a banda atuasse para Cristiano Ronaldo.

Calema falam sobre experiência de cantar para Cristiano Ronaldo

passou este fim de semana em Lisboa na companhia de. Este domingo, o craque português partilhou com os seguidores que esteve, no sábado, a assistir a um concerto privado dos Calema., garantiu o filho de Dolores Aveiro.Nas suas redes sociais, os Calema mostraram-se radiantes por terem tido a oportunidade de atuarem para Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.Recorde-se que em agosto de 2020, Miguel também organizou um concerto privado de Fernando Daniel e de C4 Pedro, na Costa da Caparica, para CR7 e Georgina Rodríguez.