Cristiano Ronaldo ausente das férias do clã Aveiro

01:30

Carolina Cunha

Enquanto Cristiano Ronaldo goza as suas férias em Palma de Maiorca, Espanha, a mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Katia e Elma, elegeram a ilha do Porto Santo como destino de férias para reunir a família. Até ao momento, CR7 optou apenas por desfrutar de dias de descanso na companhia de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina, e é a principal ausência das férias do clã.A viagem para a ‘ilha dourada’ acontece após Katia Aveiro, que vive no Brasil, ter viajado para Portugal para rever a família. Nas redes sociais, Elma Aveiro partilhou várias fotos das mulheres do clã, em que se pode ver Dolores, Katia, a própria Elma e a filha, Eleonor, a desfrutar de banhos de sol. "Família, minha vida. Sol, mar e felicidade", escreveu a irmã mais velha de CR7 na legenda de uma das publicações. Em biquíni e fato de banho, mostram que desfrutam do bom tempo para bronzear.As irmãs e a matriarca dos Aveiro aproveitam as férias para matar saudades, enquanto CR7 opta por se manter a bordo do seu iate de luxo nas ilhas Baleares. Poderá, no entanto, juntar-se mais tarde à família, cumprindo assim a habitual visita de verão à ilha da Madeira.