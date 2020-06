Cristiano Ronaldo cada vez mais ligado a Portugal

Cristiano Ronaldo esteve na última semana em Portugal para uma rápidaEsta é uma das mais recentes aquisições imobiliárias do craque, que se mostra cada vez mais ligado ao País e revela, desta forma, a intenção de, quando a carreira terminar, passar mais tempo em Portugal.Além da casa que adquiriu recentemente junto à Avenida da Liberdade, e de um outro apartamento que tem igualmente no centro de Lisboa, o jogador da Juventus está a investir numa mansão de Cascais, que lhe permitirá ter mais tranquilidade.Apesar da ligação cada vez maior a Portugal, no futuro Madrid deverá ser o centro de ações de Cristiano Ronaldo, que abriu recentemente uma clínica de implantes capilares em Espanha. Tem também ginásios e hotéis previstos para o país vizinho e outros negócios estarão planeados.