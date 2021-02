Cristiano Ronaldo celebra 36 anos e recebe declarações da família: "Meu bom filho, luz da mãe"

"Encontrei este texto guardado numa agenda antiga um mês antes do pai ir para outro plano: Hoje estou triste. O pai está no hospital e a confusão na minha cabeça mantém-se. Tantas perguntas sem respostas. Eu estou bem, vou cantar na minha terra e o pai não vai estar lá para me aplaudir, mas eu sei que ele vai ficar bem. Sei que ele não vai falhar com a gente e o Ronaldo, estou preocupada. Ele vai jogar no campeonato da Europa, estão todos numa alegria, o pai prometeu que ia ver todos os jogos, prometeu comprovar todas as coisas que diz tantas vezes, que ele ainda vai ser o melhor jogador do mundo, que ele se continuar assim vai ser o melhor marcador da liga inglesa, que ele se tiver a cabeça como tem tido vai calar a boca a tantos... e a gente acredita pai".



"Pai eu sei o quanto o Ronaldo te orgulha, então não falhes pai. Nós não vamos desistir de ti nem daquilo que com confiança pregas aos quatro cantos do mundo. Nós não tínhamos nada e estávamos todos, agora que temos tanto deus quer tirar-te de nós.Tem sido uns dias dias difíceis, doces e amargos...Tenho o coração apertado, não sei porquê mas tenho. Apeteceu-me escrever, deu-me vontade de falar sobre o que tanto te orgulha pai,apeteceu perguntar-te o porquê de teres tanta certeza de tudo o que falas,mas eu sei que não vai responder mas ainda estás aqui,pai a gente confia em ti a gente precisa de ti,se acontecer alguma coisa promete que vais nos mostrar que estás bem que não nos desamparaste com a tua ausência. Nós não estamos preparados para dizer adeus ... (17 dias depois o pai morreu)", acrescentou.



"Três anos depois tu foste o melhor jogador do mundo, ganhaste nesse ano tudo o que um jogador tinha para ganhar, e a ‘promessa’ continuou,conquistas atrás de conquistas. Hoje fazes 36 anos e lembrei-me dos tempos da gente todos juntos da união que perdura, do amor que foi construído em cima de lágrimas de lutas que só nós sabemos. E a história continua com os mesmos de sempre, o pai lá e a gente aqui. Feliz dia mano. Que Deus te dê muita saúde porque o resto o cara lá de cima cuida", rematou.



Elma Aveiro também partilhou uma foto com o jogador da Juventus e comemorou o dia especial. "Eu não me vou alongar muito que a mana catia já disse tudo meu menino. Serás sempre o meu menino. Sabes o que significas para todos nós , como o tempo voa, hoje o homem mais lindo, a pessoa fantástica, o pai maravilhoso, o filho abençoado, é um irmão único. Quero dizer que te amo muito e que estarei aqui até meu último suspiro. Orgulho da nossa vida. Deus te cuide sempre tenhas dia feliz. Muitos Parabéns mano querido", afirmou.

está de parabéns! O jogador português celebra, esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, 36 anos de idade. Nas redes sociais, a mãee as irmãsnão resistiram a assinalar a data com declarações muito especiais.. O meu desejo é que todas as mães tenham filhos com carácter, humildade, gratidão e que honrem os seus pais tal como tu o fazes. Não se trata de valores materiais, mas de valores em carácter, humildade e gratidão. E tu tens de sobra. Sentimento de que eu fiz um bom trabalho...(e esse é o meu maior presente).