Cristiano Ronaldo celebra como um saudita Português celebrou o Dia Oficial da Fundação Saudita com os colegas de equipa do Al Nassr.

Fotografias da celebração

01:30

Cristiano Ronaldo celebrou, na passada quarta-feira, o Dia Oficial da Fundação Saudita com os colegas de equipa do Al Nassr. O clube partilhou nas redes sociais vídeos e fotografias do momento, nas quais o internacional português aparece vestido a rigor, com trajes que fazem referência às tradições sauditas, uma bandeira do país, e de espada na mão.



O craque de 38 anos bebeu também café típico da região. Foi uma experiência especial participar na celebração”, frisou CR7 na rede social Instagram. Recorde-se que Ronaldo e a família vivem em Riade desde o início do ano.

