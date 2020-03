Cristiano Ronaldo chegou ao Funchal à 1h30 para estar com a mãe

Cristiano Ronaldo já está na Madeira. O jogador aterrou no Funchal na madrugada desta segunda-feira, pela 1h30, acompanhado pela família.



O craque foi visitar a mãe, Dolores Aveiro, que na passada terça-feira sofreu um AVC isquémico e desde essa altura está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.





Ronaldo ainda teve viagem marcada para a tarde de domingo, depois de ter sido equacionada a possibilidade de se suspender o campeonato italiano, mas o jogo da Juventus frente ao Inter acabou mesmo por se realizar.Depois da partida, o jogador seguiu no jato privado da família rumo ao Funchal, onde chegou acompanhado da namorada Georgina Rodriguez e do filho Cristianinho.Logo no dia do internamento de Dolores Aveiro, Ronaldo fez uma curta visita à mãe no hospital. Nos próximos dias, o jogador deve aproveitar uma pequena pausa para ficar junto de Dolores e dos irmãos, uma vez que a Juventus só volta a jogar na próxima sexta-feira.