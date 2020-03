Cristiano Ronaldo compra ‘bomba’ de oito milhões

01:30

Vânia Nunes

Cristiano Ronaldo juntou mais uma verdadeira ‘bomba’ à sua luxuosa e exclusiva garagem. De acordo com o ‘The Super Car Blog’, o craque português, que se encontra de quarentena na cidade do Funchal, terá comprado um dos 10 Bugatti Centodieci que a marca revelou em 2019.

Ronaldo avançou com uma pré-encomenda do automóvel, que custa cerca de 8 milhões de euros. Trata-se de uma homenagem ao Bugatti EB110, lançado em 1991.É movido por um motor W16 de 8,0 litros, com uma potência de 1600 cv, para uma velocidade máxima de 380 km/hora. CR7 ainda não falou sobre o assunto e a marca também não confirma nem desmente. "Cristiano Ronaldo faz parte da família Bugatti. Já tem um Veyron e um Chiron na sua garagem, como já mostrou", explicou um representante, adiantando: "É política da marca comentar apenas o que os seus clientes já compraram".

Esta aquisição surge numa altura em que a Juventus oficializou ter acordado com os seus jogadores, entre eles Ronaldo, o corte de salários devido à crise provocada pelo coronavírus.