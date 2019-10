Cristiano Ronaldo confessa: “Às vezes como piza com o meu filho”

Cristiano Ronaldo, CR7, Cristianinho, pai, paternidade, menino, criança, filho

Aos 34 anos, e com um corpo de fazer inveja, Cristiano Ronaldo admite que, por vezes, também sucumbe ao pecado da gula. No seu caso: piza! "Às vezes como piza com o meu filho [Cristianinho].Caso contrário, fico aborrecido. O que interessa é ter cuidado e comer adequadamente", explica o craque português em entrevista ao canal do YouTube ChrisMD. "Não posso ir ao ginásio todos os dias. É preciso equilíbrio. E com a idade começas a perceber que o mais importante é conheceres o teu corpo e saber treinar com inteligência. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade", continua o jogador da Juventus, para quem a idade é um fator determinante na sua rotina."Quando era mais novo trabalhava de forma diferente. Ainda me sinto bem, em forma, motivado, até porque para mim o mais importante é a mente. E 90% do meu sucesso passa por dormir bem, treinar bem e recuperar. Se não olhares por ti, ninguém vai ajudar-te", sublinha Cristiano, que também falou do fim de carreira ao SportBible."Continuo a amar o futebol. Mas nos últimos cinco anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol. Quem sabe o que poderá acontecer no próximo ano ou no seguinte?".