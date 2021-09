Cristiano Ronaldo conforta segurança após bolada Craque atingiu ‘steward’ com remate no aquecimento.

Cristiano Ronaldo marcou ainda mais pontos junto dos adeptos do Manchester United na terça-feira. Durante o aquecimento do jogo que opôs o clube inglês aos Young Boys, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Berna (Suíça), o craque estava a fazer remates à baliza e acertou com uma bola numa 'steward' que se encontrava perto da bancada nessa zona. Ao aperceber-se do sucedido e numa tentativa de perceber a gravidade da situação, saltou a barreira de segurança para se aproximar da assistente.



O momento ficou registado em vários vídeos captados pelos adeptos que acompanharam a partida e, num deles, que acabou por se tornar viral ao longo desta quarta-feira no TikTok, ouve-se o diálogo entre CR7 e a segurança. "Sente a cabeça a rodar ou não? Veja se consegue sentar-se", disse o futebolista, em português, dando de seguida indicações já em inglês à equipa que a rodeava. "Só lhe dói um pouco por dentro". Ronaldo volta a dirigir-se à mulher: "O pescoço dói?". "Não, só a cabeça", responde-lhe, em português. No final, já descansado por perceber que tudo não tinha passado de um susto, o jogador deixou uma promessa: "Vou guardar a camisola para lhe dar". No final da partida, a promessa foi cumprida e a 'steward' posou com a camisola do número 7.

