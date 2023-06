Cristiano Ronaldo: Confusão entre amigos na Arábia Saudita

Em 1997, Cristiano Ronaldo, José Semedo e Miguel Paixão eram os ‘três mosqueteiros’ do centro da formação do Sporting Clube de Portugal. Ali entraram aos 12 anos e criaram uma relação forte de amizade, com alguns altos e baixos, que perdura até hoje.José Semedo e CR7, atualmente com 38 anos, eram unha com carne (e, segundo o Instagram dos dois, continuam com uma relação de grande amizade). Como no ano em que entraram para as equipas de formação do clube de Alvalade, os dois não eram naturais de Lisboa, passavam grande parte do tempo juntos e dormiam, inclusive, na mesma camarata. Mais tarde, juntou-se ao grupo Miguel Paixão, que também integrou os escalões de formação dos leões. Semedo e CR7 seguiram uma carreira no futebol, passando por Inglaterra e Itália, mas Paixão manteve-se em Portugal, em clubes mais modestos, e terminou a carreira em 2015, no Clube Oriental de Lisboa.Hoje em dia, Semedo, que pendurou as botas no início deste ano no Vitória de Setúbal, e Paixão são duas das pessoas em que Ronaldo mais confia para acompanharem o seu dia a dia e estão presentes nos melhores e piores momentos da vida de cada um. Por exemplo, o antigo jogador sadino contou com o apoio dos amigos após a morte da mulher, Soraia, em setembro de 2021, com quem estava casado desde 2012 e tinha dois filhos gémeos, na sequência de uma infeção fatal. O mesmo aconteceu com o capitão da seleção nacional, que procurou o apoio dos companheiros quando perdeu um dos filhos gémeos durante o parto, Ángel, em abril do ano passado.No entanto, a relação entre o craque português e Miguel Paixão ficou instável depois da ida para a Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo assinou pelo Al Nassr em janeiro deste ano, depois de ter vestido a camisola do Manchester United. Uma transferência mediada por Ricardo Regufe, também amigo - mas mais recente - do madeirense, que acabou por receber 30 milhões de euros com a ida do craque para Riade, o que parece não ter sido visto com bons olhos por Miguel Paixão.Cristiano Ronaldo e Ricardo Regufe conheceram-se em 2002, devido à função de Sports Marketing Manager Football Portugal, que iniciou em 2001 e terminou em 2018, quando passou a gerir a carreira do jogador. Apesar de sempre ter mantido um papel ativo na vida futebolística de CR7, Ricardo Regufe entrou em cena nesta transferência milionária, afastando por completo Jorge Mendes (agente desportivo) da vida de Ronaldo. Mas apesar de serem muito próximos, os dois estiveram algum tempo afastados na altura em que o atleta conheceu Georgina Rodríguez, em 2016, e jogava pelo Real Madrid, clube pelo qual tinha assinado em 2009. Nessa altura, Regufe e Ronaldo estiveram afastados por algum tempo, reatando a relação pouco depois. Desde aí, nunca mais se largaram e o personal manager integra o staff do jogador a tempo inteiro. Mágoas passadas, Ricardo Regufe passou a fazer parte do núcleo duro da estrela, onde se incluem José Semedo e Miguel Paixão.Na mudança, Ronaldo decidiu levar consigo alguns membros do grupo de pessoas mais próximas e comprou-lhes, inclusive, uma casa. A ‘Vidas’ sabe que o futebolista terá comprado uma vivenda para Semedo e Regufe, deixando Paixão de parte. Esta atitude fez com que a relação entre os dois ficasse tremida e que estivessem por algum tempo afastados. Nas redes sociais, a última fotografia em que aparecem juntos remonta a março deste ano. Nessa mesma altura, deixaram de se seguir no Instagram. Mas ao que parece, Cristiano Ronaldo e Miguel Paixão já fizeram as pazes. Voltaram a seguir-se no Instagram a 30 de maio e, ao que tudo indica, terão reatado a amizade com mais de 20 anos, como revelou Léo Caeiro no programa da CMTV, ‘Manhã CM’.Certo é que, desde a chegada de Ronaldo à Arábia Saudita, que o nome do jogador tem estado no centro de várias polémicas. A mais recente tem a ver com a relação com Georgina Rodríguez que, dizem alguns, estará por um fio. Enquanto o jogador permanece na Arábia Saudita, e tem viagem marcada para Portugal, para representar a Seleção, Gio, entre uma e outra viagem, opta por ficar na mansão renovada de La Finca, em Madrid.Gio esteve no Festival de Cannes, a 25 de maio, onde desfilou na passadeira vermelha e marcou presença numa gala. Depois disso, voltou para a moradia de luxo na capital espanhola. Enquanto brilhava em França, CR7 jantava com Regufe, como nos tempos em que ambos estavam solteiros. Algo que também suscitou os rumores de que o casal estaria a atravessar uma crise na relação que dura há sete anos foi o facto de a espanhola ter deixado de publicar fotografias na Arábia Saudita no início do mês de maio, altura em que rumou até ao país vizinho. Desde aí que está cada um no seu canto.