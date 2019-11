Cristiano Ronaldo continua no clube dos solteiros

Estado civil do craque não foi alterado.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha e Sónia Dias

Os rumores de casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgiram quando, esta semana, a imprensa italiana avançou que o casal tinha trocado alianças em segredo, há seis meses, em Marrocos. Segundo o site Velvet Gossip e a revista ‘Novella 2000’, terá sido depois disso que o craque decidiu incluir a namorada no seu testamento.consultou o assento de nascimento de Cristiano Ronaldo, ao qual não foi averbado qualquer alteração ao seu estado civil. O enlace foi ainda desmentido por um amigo do craque e pela mãe deste, Dolores Aveiro.Recentemente, em entrevista a um canal inglês, Cristiano Ronaldo garantiu que casar com Georgina Rodríguez faz parte dos seus planos, até porque quer realizar o sonho da mãe, Dolores Aveiro, que há muito anseia este momento.Contudo, ainda não tinha uma data para a cerimónia. Também Gio fez saber, em entrevista, que os dois pretendiam dar o nó, mas não para já.