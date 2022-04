Cristiano Ronaldo contrata ama para ajudar Gio

01:30

Sónia Dias

Em casa, rodeada da família, Georgina Rodríguez encontra forças na filha recém-nascida para ultrapassar a perda do segundo bebé, um menino, por causas que ainda não foram reveladas. Para a ajudar neste momento complicado, Cristiano Ronaldo contratou uma ama, também ela espanhola, que irá garantir que a menina recebe todos os cuidados necessários, segundo apurou Adriano Silva Martins, junto de fontes próximas do casal. O comentador da CMTV adianta, ainda, que a filha mais nova de Georgina e Ronaldo nasceu no Royal Manchester Children’s Hospital, uma unidade de saúde pública com gestão privada.