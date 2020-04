Cristiano Ronaldo cumpre dois meses de quarentena na Madeira

Desde então, Cristiano Ronaldo nunca mais deixou a ilha. O craque português está há quase dois meses na terra onde nasceu, certamente o período mais longo na Madeira desde que iniciou a carreira de futebolista profissional (a meio da semana, ainda permanecia no arquipélago).Se é verdade que o capitão da seleção nacional começou por se instalar no prédio de sete andares que mandou remodelar no centro do Funchal, o facto é que depressa alugou uma vivenda no Caniçal, numa zona mais resguardada a este da ilha, com todas as comodidades, incluindo um espaço apetrechado para treinar. É também a partir dali que Georgina Rodríguez tem publicado vários vídeos e fotos em família.Mas o período de quarentena de Ronaldo na Madeira, não se tem feito apenas em casa. O avançado treinou no estádio da Choupana, foi visto no jardim botânico e fotografado na marginal do Funchal.CR7 esteve ainda nas festas de aniversário, primeiro da irmã Elma (11 de março), e há uma semana na da sobrinha Alicia Beatriz Aveiro.Recorde-se que a ida de Ronaldo para a Madeira chegou a ser considerada "um mau exemplo", por parte de um antigo dirigente da Juventus que o acusou de só aparecer a tirar fotos na piscina.Já esta semana, a imprensa italiana avançava que o jogador só deixaria a Madeira após uma decisão oficial sobre a retomada do campeonato.