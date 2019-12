Cristiano Ronaldo dá cheque à mãe como prenda de Natal

14:45

Cristiano Ronaldo gosta de mimar a família e, uma vez que estará ausente na Consoada devido a compromissos profissionais no Dubai, já deu um presente de Natal à mãe. "", disse Dolores Aveiro, à 'Nova Gente'.Dolores não poupa elogios ao filho e à forma como ele gosta de surpreender quem o rodeia.. "Vai ser uma festa enorme na Madeira, com toda a família e amigos. São 50 pessoas, não quero mais, e é o Ronaldo que está a preparar tudo. Vai ser surpresa. Depois, no dia 2, levo a almoçar fora alguns amigos que não vão ao meu aniversário", contou ainda Dolores Aveiro.