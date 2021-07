Cristiano Ronaldo de férias com a família mostra sorrisos e alegria a bordo de iate de luxo

01:30

Carolina Cunha

É a bordo do seu iate de luxo, na ilha de Maiorca, em Espanha, que Cristiano Ronaldo tem partilhado os melhores momentos de diversão das férias, na companhia de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos.Antes de regressar aos relvados, CR7 aproveita o descanso para repor energias com os habituais mergulhos e banhos de sol e desfruta da pausa nos compromissos profissionais ao lado do seu clã.Também Georgina Rodríguez mostra que está rendida às paisagens da ilha de Maiorca e não resistiu a um passeio de mota de água pelas águas cristalinas do Mediterrâneo.O momento de pura diversão foi partilhado através das redes sociais. Como não podia deixar de ser, os mais novos da família, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina, surgem sorridentes durante as férias de luxo em que não têm faltado alegria e diversão.