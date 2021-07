Cristiano Ronaldo de férias impressiona fãs com forma física

A desfrutar do merecido descanso depois da eliminação de Portugal do Euro 2020, Cristiano Ronaldo tem atualizado as redes sociais a partir de Maiorca, Espanha, onde está de férias com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos.Numa das fotos que divulgou, o craque, de 36 anos, surge a relaxar no jardim, com uma caneca na mão, mas o que saltou à vista dos seguidores foi o seu corpo atlético em calções de banho.