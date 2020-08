Cristiano Ronaldo decide futuro em iate de luxo com Georgina

Cristiano Ronaldo aproveitou o fim da época da Juventus para desfrutar de umas mini-férias ao lado da namorada, Georgina Rodríguez.



Depois de o seu clube ter sido eliminado da Liga dos Campeões, na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, o craque português decidiu desfrutar de uns dias de descanso a bordo do iate de luxo que comprou recentemente.

Nas redes sociais, Georgina, partilhou com os seguidores uma fotografia em que surge ao lado de Cristiano a apanhar sol em espreguiçadeiras. A modelo escreveu, na legenda da publicação, as iniciais dos nomes de cada um, C e G, separadas por um emoji com um coração.

Horas após o fim da época de futebol, o jogador fez uma publicação nas redes sociais em que deu a atender que continuará no clube italiano: " (…) Que este curto período de férias nos permita tomar as melhores decisões para o futuro e voltar mais fortes e mais comprometidos do que nunca", escreveu num texto que partilhou na sua conta de Instagram.



Agora, e numa altura em que se fala que está de saída da Juventus, Cristiano Ronaldo encontra-se a decidir o seu futuro profissional enquanto vai a banhos com Gio e os filhos.

Recorde-se que, recentemente, os fãs italianos de Cristiano Ronaldo nadaram até ao iate de luxo onde a família estava a descansar e rodearam-no.