Cristiano Ronaldo derretido com curvas de Gio: 'A mulher mais linda da terra'

07 jul 2020 • 01:30

Georgina Rodríguez aproveitou um passeio romântico na companhia de Cristiano Ronaldo, a bordo de um luxuoso iate na costa italiana, para deixar-se fotografar pelo craque da Juventus em poses ousadas.A exibir mais uma vez a sensualidade, a companheira do internacional português, de 26 anos, aqueceu as redes sociais com uma imagem a banhos em alto-mar, à qual nem Ronaldo resistiu a elogiar publicamente. "Estes são os meus olhos a olhar para o amor da minha vida", disse Gio. "A mulher mais linda da Terra", reagiu o jogador na publicação, encantado com as curvas da namorada e com as palavras.A troca de mimos fez as delícias dos milhões de fãs do casal.