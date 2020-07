Cristiano Ronaldo descansa em nova ‘bomba do mar’

Com uma frota automóvel milionária, casas de topo e joias de luxo, Cristiano Ronaldo ainda não tinha, entre as suas aquisições, um bem que integra a lista de desejos das grandes celebridades mundiais: um barco. No entanto, de acordo com a imprensa italiana, esse requisito já foi preenchido, com a aquisição de um superiate de vários milhões.Depois de ter visitado uma famosa fábrica de barcos em Itália, este fim de semana CR7 mostrou as primeiras fotografias da nova ‘bomba do mar’, que estreou ao lado de Georgina Rodríguez e de dois amigos. "Torna os teus sonhos realidade, e sempre com a melhor companhia", escreveu na legenda da foto em que surge no barco com Gio, dando a entender que esta aquisição era um desejo antigo. O mediático casal partilhou ainda fotografias do interior luxuoso do iate, nomeadamente da zona de refeições.As fotografias partilhadas nas redes sociais foram alvo de várias brincadeiras por parte de alguns colegas. Marcelo, com quem jogou no Real Madrid, afirmou: "E essa lancha aí?". Também Medhi Benatia, que esteve com o craque na Juventus, não resistiu a comentar: "Esse iate é muito pequeno para ti", disse o jogador em tom de brincadeira.Para os apaixonados do mundo automóvel, Ronaldo tem a garagem perfeita. Entre a coleção de carros de CR7, estão incluídos alguns dos mais exclusivos do Mundo.O ano passado, Cristiano Ronaldo foi mesmo notícia por ter adquirido a ‘bomba’ mais cara do Planeta. Trata-se de um Bugatti Voiture Noire, só disponível por encomenda, e com unidades limitadas, e que tem o preço de 16 milhões de euros. O carro pode atingir os 400 km/h e vai dos 0 aos 100 km em apenas 2,5 segundos.Ao longo dos anos, o jogador português foi comprando vários automóveis e, hoje em dia, a escolha é tanta que raramente o vemos a acelerar com o mesmo modelo. Entre os carros preferidos de CR7 estão os Bugatti, Ferrari e também o McLaren Sennam, com o qual já posou em várias fotos.Enquanto Ronaldo permanece em Itália, o filho mais velho do jogador está de férias com a avó, Dolores, em Porto Santo. Há uma semana, gerou polémica por conduzir sozinho uma mota de água.