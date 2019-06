Cristiano Ronaldo descansa na Riviera francesa com a ‘elite’

Depois das férias na Grécia, em que vários amigos e familiares estiveram presentes, e até a mãe de CR7 se juntou à festa, estes dias de descanso a bordo de um luxuoso iate na Riviera francesa estão a ser mais exclusivos, passados apenas com um grupo restrito de pessoas.Cristiano Ronaldo continua a desfrutar em grande estilo das suas férias de luxo, às quais apenas a namorada, o filho mais velho, o melhor amigo, Miguel Paixão, o irmão e a sobrinha tiveram acesso."Estes foram uns dias em que o Cristiano quis estar rodeado do seu núcleo duro. Até os gémeos e a filha mais nova [Alana Martina] não estiveram. São as verdadeiras férias dele", diz uma fonte.Umas verdadeiras férias de luxo, uma vez que o craque desembolsou cerca de 200 mil euros para passar uma semana a bordo de um iate que tem vários pisos, suites espaçosas e até um escorrega, que vai desde o topo até à água, e onde o craque e os amigos têm desfrutado de momentos de animação.Ao largo do Mónaco no seu iate, CR7 tornou-se, nestes dias, o alvo mais apetecível dos paparazzi e as fotografias em família têm-se sucedido, com o craque a mostrar a sua forma física quer a apanhar sol, quer na sequência de mergulhos captados pelos fotógrafos. Georgina, claro, também tem dado nas vistas com as suas curvas sensuais.O casal tem passado a maior parte do tempo no mar, mas à noite tem sido visto por Saint-Tropez, onde Cristiano Ronaldo se encontrou, inclusivamente, com a lenda da NBA Michael Jordan.Gio também já foi vista às compras naquela localidade, de fato de treino.