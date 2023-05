Cristiano Ronaldo: Dias de diversão em família

“Momentos felizes em família”, escreveu o futebolista do Al-Nassr na publicação feita no Instagram, onde revela os momentos divertidos e relaxantes na sua casa em Riade.



Depois do susto com a filha, que teve de ser operada de urgência ao apêndice, Cristiano Ronaldo mostrou-se num merecido descanso na piscina, acompanhado pelos filhos e Georgina Rodriguez.“Momentos felizes em família”, escreveu o futebolista do Al-Nassr na publicação feita no Instagram, onde revela os momentos divertidos e relaxantes na sua casa em Riade.

Entretanto, Katia Aveiro viajou para a Arábia Saudita com a filha, Valentina, e o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., juntando-se ao irmão e aos sobrinhos.





Nas redes sociais, a filha mais nova do clã Aveiro partilhou momentos de cumplicidade com as sobrinhas, ao mesmo tempo que gerou alguma confusão entre os seguidores com um vídeo que fez sobre Eva, de cinco anos.





“Nossa pequenina EVA já está boa... Forte como uma pedra”, escreveu Katia Aveiro nas histórias do Instagram, referindo-se à irmã gémea de Mateo e não a Alana Martina.