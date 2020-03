Cristiano Ronaldo diverte-se em festa com os irmãos no Funchal

Cristiano Ronaldo está no Funchal, na Madeira, e esteve presente no 47º aniversário da irmã mais velha, Elma Aveiro.O craque da Juventus desfrutou de um serão com os irmãos: a aniversariante, Elma, Hugo e a irmã mais nova, Katia, para juntos celebrarem a data especial.Katia mostrou-se radiante por estarem todos reunidos. "Sei lá eu explicar o que sinto por vocês", escreveu na legenda de uma fotografia que partilhou nas redes sociais, onde surgem os quatro juntos. "E eu por vocês", respondeu Elma.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo voltou a viajar para a terra natal para acompanhar o estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que continua a recuperar após ter sofrido um AVC, e aproveita para desfrutar de momentos em família.



O futebolista está também a estrear a casa de luxo que comprou no Funchal, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos filhos: Cristianinho, de nove anos, os gémeos Eva e Mateo, e a mais nova, Alana Martina. Um prédio de sete andares onde também vive a mãe, Dolores, e o irmão, Hugo.



Com Itália isolada devido ao surto de coronavírus, Cristiano Ronaldo está a descontrair no refúgio da Madeira, e ainda não sabe quando vai regressar a Turim.