Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são os portugueses com mais notoriedade

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira voltaram a ser eleitos as figuras públicas portugueses com mais notoriedade espontânea.



Desta vez, o craque da Juventus e a apresentadora estão em destaque na edição de 2020 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, realizado pela Marktest.

O internacional português, que já regressou a Turim após desfrutar da quarentena na Madeira, foi o mais citado pelos inquiridos, alcançando cerca de 51% do total de referências. A apresentadora alcançou 44,5%.



O pódio do ranking é ainda ocupado pelo apresentador da TVI, Manuel Luís Goucha, com 19,1% de referências, o ator Ruy de Carvalho, com 10% e o apresentador Herman José, com 9.6%.



Para completar as dez celebridades mais influentes, sem sugestão de respostas possíveis, outros nomes foram apontados, tais como a atriz Rita Pereira, o humorista Ricardo Araújo Pereira, o treinador Pinto da Costa, a cantora Mariza ou a apresentadora da RTP Catarina Furtado.

CR7 liderou também a figura pública com maior notoriedade espontânea 'top of mind', ou seja, foi o primeiro nome referido nas respostas que foram realizadas.



Nelson Évora, Ruy de Carvalho, Rosa Mota e José Mourinho foram outras das estrelas referenciadas.

Cristiano Ronaldo liderou ainda o estudo na vertente de notoriedade total, critério que acumula a notoriedade espontânea com a notoriedade sugerida numa lista de 66 nomes de figuras influentes no país.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo é a figura com mais seguidores na rede social Instagram em todo o mundo, coleccionando mais de 200 milhões de seguidores. Já Cristina Ferreira ultrapassou um milhão de seguidores.