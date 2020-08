Cristiano Ronaldo e Georgina desfrutam do pôr do sol na Riviera Francesa

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, continuam a brindar os seguidores com fotografias das férias que fazem a bordo do iate de luxo, que o jogador comprou. Desta vez, o craque português e a espanhola deixaram-se fotografar ao pôr do sol na cidade de Saint Tropez, na Riviera Francesa.

"Nunca quebres o silêncio se não for para melhorá-lo", escreveu a namorada do jogador na legenda da imagem que partilhou na manhã desta sexta-feira, dia 14 de agosto.

À semelhança de Gio, o craque da Juventus também se deixou fotografar e aproveitou para brincar com os seguidores: "Existem apenas duas opções, esta vista e eu. Deixo-te escolher a tua preferida", afirmou na legenda da fotografia em que surge em tronco nu.

Nos instastories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram, a namorada de Ronaldo partilhou ainda um vídeo do mar e realçou a gratidão que sente por poder desfrutar de momentos como os que vive.

Veja aqui o vídeo:

Casal partilhou fotografias a bordo do iate de luxo.