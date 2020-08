Cristiano Ronaldo e Georgina divertem-se com as crianças em insuflável

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, têm aproveitado as mini-férias do jogador a bordo do novo iate de luxo da família para relaxar longe de todos. As fotografias que ambos têm partilhado nas redes sociais são o retrato de diversão e tranquilidade que parecem marcar os dias de descanso da família.

Esta terça-feira, dia 11 de agosto, Georgina publicou um retrato da família, onde o casal posa ao lado dos filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gêmos, Mateo e Eva, num insuflável preso ao iate do jogador.

"Criar contigo o amor e fazer vida contigo", escreveu a namorada do craque português nas redes sociais.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo encontra-se a decidir o seu futuro profissional enquanto vai a banhos com Gio e os filhos, numa altura em que se fala que está de saída da Juventus.