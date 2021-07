Cristiano Ronaldo e Georgina exibem férias milionárias

Na sua vida, Cristiano Ronaldo não dispensa a presença da namorada, Georgina Rodríguez, dos filhos, Cristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina, e, claro está, do luxo. À semelhança do ano passado, o casal elegeu a ilha de Maiorca para uns dias idílicos em família, a bordo do seu Azimut Grande, que custou perto de seis milhões de euros e que o jogador adquiriu em junho de 2020.



Os momentos de lazer têm sido passados entre o iate, que conta com cinco cabines de luxo e seis casas de banho, e uma casa que terá arrendado a norte da ilha.

Ontem, Cristiano Ronaldo deixou os fãs curiosos ao partilhar uma foto ao pé de um Rolls Royce com a seguinte legenda: "Dia de decisão". A imagem recebeu mais de cem mil comentários, muitos deles a questionar se que o craque estava a pensar aumentar a sua frota.



Se assim for, será o terceiro da marca britânica a integrar a sua vasta coleção de ‘bombas’. Recorde-se que CR7 tem um Rolls-Royce Ghost, avaliado em cerca de 350 mil euros, e em 2019 comprou um Rolls-Royce Cullinan cujo preço base ronda os 700 mil euros.



Com relógio de 1,7 milhões

Foi numa esplanada de Maiorca que Cristiano Ronaldo apresentou uma das suas mais recentes peças de joalharia: um relógio Girard-Perregaux, modelo Planetarium, avaliado em cerca de 1,7 milhões de euros.



A peça tem um globo terrestre pintado à mão, que gira 24 horas, e parte do mecanismo visível. Conta ainda com duas safiras e vários diamantes incustrados, o que a torna numa joia única para qualquer comum mortal.



Contudo, para o craque português é apenas mais um relógio de luxo, numa coleção avaliada em cerca de seis milhões de euros. Entre os Rolex e os Franck Muller, Ronaldo conta com um modelo da marca suíça Hublot, também cravejado de diamantes, avaliado em cerca de dois milhões.



Brilha em festa da chopard

Durante as férias, Georgina deu um salto ao Festival de Cinema de Cannes, onde desfilou na passadeira veremelha. Mais tarde, a modelo espanhola foi uma das convidadas de um jantar da marca suíça Chopard para apresentar a sua nova coleção.



Para o evento, a namorada de CR7 escolheu um vestido da designer italiana Alberta Ferretti, mas o que mais saltou à vista foi o colar Chopard, feito de esmeraldas e diamantes, que levava ao pescoço.



‘Gordo’ imita fotografia de ronaldo

Conhecido pelo seu humor, Fernando Mendes brincou com a fotografia que Cristiano Ronaldo publicou e reproduziu-a... à sua maneira. O apresentador de ‘O Preço Certo’ tirou uma fotografia junto a um carro na sucata e inspirou-se também na descrição escolhida pelo craque português.



"Tarde de decisão", escreveu Fernando Mendes na publicação.