Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez querem aumentar a família em 2021

E se os fãs já andavam desconfiados de uma eventual gravidez de Gio, a comemoração especial de CR7 num dos golos que marcou à Udinese, no primeiro jogo do ano, reforçou os alertas.Apaixonado, o craque celebrou fazendo a forma de um G com os dedos, em homenagem à amada, que respondeu:. Após o momento, muitos se questionaram se Cristiano Ronaldo e Georgina vão dar, em 2021, um irmão a Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina.Ronaldo nunca escondeu que gostava de ter uma família numerosa e a modelo acompanha o desejo, garantindo que vive para as crianças de casa.Assim como novos bebés estão no horizonte de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, também o casamento faz parte dos planos do casal, que este verão deu, em Portugal, uma festa para anunciar o noivado aos amigos, na Costa de Caparica.Na sua conta de Instagram, Gio começou a seguir várias páginas de conceituados estilistas, mostrando, desta forma, que iniciou as suas pesquisas para o dia dos seus sonhos. CR7 não tem dúvidas de que encontrou a mulher certa para subir ao altar.