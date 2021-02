Cristiano Ronaldo e Gio ajudam menino com cancro Casal ajuda a financiar tratamento em Barcelona para criança que luta contra cancro raro.

01:30

Bianca Pereira

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não ficaram indiferentes à história de Tomás, um menino de sete anos que luta contra um neuroblastoma, uma forma agressiva e rara de cancro, e que precisa de um tratamento só disponível em Barcelona. Os pais do menino, que foi diagnosticado em setembro de 2019 com a doença, iniciaram uma campanha de angariação de fundos, intitulada ‘Pelos Sonhos do Tomás’, em outubro de 2020, para financiar os tratamentos em Espanha, que podem salvar a vida do filho. Ontem foi dada a notícia de que, com a ajuda financeira, o menino poderá iniciar os tratamentos no Hospital d’Hebron, em Barcelona.



Apesar de não ter sido revelada a identidade dos dadores, a irmã de Georgina, Ivana, recorreu às redes sociais para revelar a história da criança, acabando por revelar que foram CR7 e Gio a financiar os tratamentos. “O Tomás já está a caminho de Barcelona. Obrigada Cristiano e Georgina pela ajuda e grande coração. Obrigada por ajudarem a que o Tomás possa aceder ao tratamento”, escreveu.

