Cristiano Ronaldo e Gio definem viagens até ao réveillon Casal prepara-se para rumar ao dubai, falhando assim a consoada na madeira

Quase um ano depois do ‘adeus’ a 2018 no Dubai, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam o regresso àquele país, falhando assim a noite de Consoada na Madeira, ao lado da mãe, dos irmãos e respetivos sobrinhos. "O Natal vai ser na Madeira com a família toda. Só o Ronaldo é que não pode, tem os compromissos profissionais no Dubai, mas no final do ano já vamos estar todos juntos", confirmou Dolores à ‘Vidas’. A viagem relacionada com os negócios do craque deverá durar apenas três dias.



O português e a companheira parecem estar mais distantes da família. Georgina, recorde-se, chegou mesmo a falhar o funeral da avó Juana Escabaral, que morreu vítima de problemas cardíacos. Enquanto isso, Ronaldo também terá esquecido as origens, evitando viagens ao Funchal. Estará a família de costas voltadas?

