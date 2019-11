Cristiano Ronaldo e Gio discutem em noite de festa

Cristiano Ronaldo e Gio em Sevilha

Foto: Instagram

01:30

Rute Lourenço

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgiram juntos na passadeira vermelha dos MTV European Music Awards e tornaram-se no centro das atenções da festa, que decorreu na noite de domingo em Sevilha. E até mesmo quando achavam que não estavam a ser fotografados, tinham as objetivas apontadas na sua direção.Foi o que aconteceu nos bastidores da festa da música em que, segundo a imprensa espanhola, foram surpreendidos durante uma amarga troca de palavras.O desentendimento aconteceu quando a namorada mostrou a CR7 uma coisa que estava no seu telemóvel, à qual o craque reagiu com semblante carregado. Gio, por sua vez, respondeu à atitude do jogador com cara de poucos amigos. Pouco tempo depois, a modelo subiria a palco para entregar um prémio e o ambiente serenou.Apesar dos percalços, o casal brilhou e foi muito solicitado para tirar fotos com os artistas. No entanto, o look usado pelos dois não convenceu e ambos foram alvo de críticas.