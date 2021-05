Cristiano Ronaldo e Gio unem-se à família Carreira e deixam apelo: "Façam parte deste sonho"

A carregar o vídeo...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez juntam-se à família Carreira

Cristiano Ronaldo é um dos rostos que se quis associar à causa de Tony Carreira, Fernanda Antunes, David e Mickael. O clã criou a, que visa apoiar crianças e jovens a concretizarem sonhos, numa tentativa de homenagearem a cantora, que morreu aos 21 anos vítima de um trágico acidente de viação.O craque é um dos padrinhos e, na tarde desta segunda-feira, partilhou o vídeo de apresentação da associação.", escreveu, na sua página de Facebook.No Instagram, CR7 divulgou um vídeo onde surge ao lado de Georgina Rodríguez, que também se juntou à causa, a formar um coração com o dedo, identificando a página de Instagram da Associação Sara Carreira.

dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo.

A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", começou por escrever Tony Carreira.



"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostariamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo.

Nasce hoje a Associação Sara Carreira!".