Cristiano Ronaldo e Messi: A eterna rivalidade

Os anos vão passando, mas a rivalidade Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo mantém-se dentro e fora dos relvados. O site da Sports Reference revelou quais foram os futebolistas mais pesquisados na Internet nos EUA em 2022 (acessos às páginas pessoais), concluindo-se que o internacional argentino, em primeiro lugar, e CR7, depois, dominaram as pesquisas.



As únicas duas inexplicáveis exceções foram Florian Wirtz, o mais pesquisado no Novo México, e Maxence Caqueret, líder em Rhode Island. Segundo a análise do site, Wirtz poderá ter ‘ganho’ no Novo México por causa de uma coincidência bizarra: o médio joga no Bayer Leverkusen e na fronteira existe uma fábrica da farmacêutica Bayer. Já o domínio de Caqueret, do Lyon, em Rhode Island estará ligada à tentativa de compra do clube francês por parte de John Textor, empresário norte-americano.



