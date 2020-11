"Cristiano Ronaldo é um ignorante": diz ex-jogador da Juventus

Pasquale Bruno, antigo jogador da Juventus, teceu duras críticas ao português Cristiano Ronaldo. Em direto no programa desportivo ‘Tiki Taka’, do canal Mediaset, mostrou-se indignado com o facto de CR7 não conseguir expressar-se em italiano publicamente."Cristiano Ronaldo é ignorante. Está em Itália há dois anos e ainda não aprendeu a falar a nossa língua. Continua a usar o espanhol para se expressar. Não tem respeito pelos seus companheiros de equipa nem pelos italianos", atirou o ex-futebolista, de 58 anos, que integrou o plantel da Juventus entre 1987 e 1990.O craque português, recorde-se, esteve nove anos a viver em Espanha, enquanto defendeu a camisola do Real Madrid. Em 2018, mudou-se para Turim após ter assinado pela Juventus.As palavras polémicas de Pasquale Bruno surgem após o regresso de CR7 aos relvados. O capitão da seleção nacional esteve mais de duas semanas isolado em casa após ter contraído Covid-19. Nessa altura, chegou a dizer que os testes são "uma treta".Georgina brilha na televisãoGeorgina Rodríguez é cada vez mais requisitada para marcar presença em programas de televisão. Agora, a namorada de CR7 foi uma das participantes do programa ‘A Máscara’ espanhol. Gio disfarçou-se de leão e os investigadores mostraram-se surpreendidos quando tirou a máscara e se revelou.