Cristiano Ronaldo elege ilha em Espanha para férias

Cristiano Ronaldo partiu de férias a bordo do seu iate de luxo com Georgina Rodríguez e os quatro filhos, após a eliminação de Portugal do Euro 2020. De acordo com o jornal ‘The Sun’, a ilha de Maiorca, em Espanha, foi o local escolhido pelo craque para iniciar o seu descanso. O futebolista terá arrendado uma casa de luxo no Norte da ilha, onde tem passado parte dos dias. No entanto, é no iate que a família mais se tem divertido, com os mergulhos a fazerem parte dos dias de descanso de CR7 e do seu clã.



Georgina, que tem passado os últimos tempos em gravações para o seu reality show na Netflix, fez uma pausa nos trabalhos para estes momentos de férias ao lado do craque.

