Cristiano Ronaldo em férias de luxo em França

01:30

Ana Maria Ribeiro

Desde que os jornalistas souberam que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez andam pelos mares da Riviera Francesa, num iate de luxo (que custa 200 mil euros por semana), que não os largam de vista.Mas nem era preciso. O casal, que se fez acompanhar nestas férias por Cristianinho, o filho mais velho do craque português, tem enchido as redes sociais com as suas próprias fotos. A espanhola, sempre em pose de manequim, como convém, CR7 mais descontraído.O que também impressionou os jornalistas foi ter-se sabido que o avançado gostou tanto da sua estadia no resort Royal Villa Methoni, na Costa Navarino, que deixou aos funcionários uma gorjeta de 20 mil euros.