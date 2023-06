Cristiano Ronaldo em Lisboa com mulher especial

apesar de ter dois apartamentos a dois passos do Ritz Lisboa, debruçado sobre o Parque Eduardo VII.



Foi a própria matriarca do clã Aveiro que assinalou o encontro com o filho nas redes sociais. "Pequeno almoço em boa companhia, bom domingo para todos", escreveu Dolores Aveiro, com um enorme sorriso por estar novamente ao lado do filho mais novo, com quem não tem estado muitas vezes nos últimos meses, alegando que a viagem até à Arábia Saudita é muito longa.



Vale relembrar que Dolores desmentiu recentemente que Cristiano Ronaldo e Gio estivessem com o relacionamento em crise, mas reforçou que todos os casais passam por momentos menos bons e que, por vezes, existem discussões.



Veja abaixo a publicação:





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Cristiano Ronaldo, de 38 anos, já está em Lisboa a preparar-se para um estágio da seleção nacional.Após as alegadas crises com a companheira, Georgina Rodríguez, CR7 vive agora tempos felizes ao lado da verdadeira mulher da sua vida: a mãe, Dolores Aveiro.O craque português está instalado num hotel de luxo na capital,