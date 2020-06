10:08

Foi em 2010 que Cristiano Ronaldo surpreendeu o Mundo ao anunciar que tinha sido pai pela primeira vez.



Na altura, o craque não adiantou pormenores sobre o nascimento, dizendo apenas que a identidade da mãe nunca seria conhecida, sendo Cristianinho fruto de uma barriga de aluguer, nos Estados Unidos.





Nem quero acreditar que o meu menino já tem 10 anos! Como o tempo passou... e desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama.

Muitos Parabéns, Filhote! Um dia Feliz! Amo-te

Dez anos volvidos, o craque assinalou o aniversário do mais velho do clã com um texto especial nas redes sociais.", escreveu partilhando uma fotografia atual dos dois.