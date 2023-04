O craque do futebol partilhou um momento carinhoso

03 abr 2023 • 18:35

ristiano Ronaldo partilhou uma fotografia ternurenta nas suas redes sociais, em que aparece ao lado da filha Alana.



A menina, de cinco anos fruto da relação de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez, colocou o seu cabelo em cima da cabeça do pai e deixou os fãs rendidos com a carinhosa fotografia.



Recorde-se que para além de Alana, o casal tem ainda em comum a pequena Bella, que vai completar um ano em breve, e o bebé Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto e CR7 é ainda pai de Cristianinho, de 12 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco anos, que nasceram através de uma barriga de aluguer.