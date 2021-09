Cristiano Ronaldo entre sol e mimos em dias de quarentena

Jogador português está instalado numa zona de campo com todas as comodidades.

01:30

Miguel Azevedo

É em ambiente descontraído, no campo, com a namorada Georgina Rodríguez e os quatro filhos, Cristiano Júnior, Eva, Mateo e Alana Martina, que Cristiano Ronaldo vai por estes dias cumprindo a quarenta a que está obrigado desde que quinta-feira passada aterrou em Manchester. Só depois poderá juntar-se aos colegas de equipa para realizar os primeiros treinos no United.









Instalado na nova propriedade, com direito a todos os luxos, perto da cidade inglesa, o craque português e Gio partilharam ontem as primeiras fotos em família. Nelas é possível ver Ronaldo descontraído e animado a brincar com os filhos, mas também o lado mais romântico do jogador ao lado de Georgina.

Numa das fotos em que surge de tronco nu a apanhar sol, o avançado português ironiza: “Quem diz que em Manchester não há sol?”. Já Georgina escreveu: “Como eu sentia falta de viver no Reino Unido.” Na sexta-feira, a espanhola também já tinha partilhado uma foto com os filhos num jato privado a caminho de Inglaterra. Em terras de sua majestade, Gio foi surpreendida pelo United, que lhe ofereceu um chocolate personalizado. “Bem-vinda a Manchester”, lia-se na embalagem.