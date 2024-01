Cristiano Ronaldo está de férias em família

O jogador do Al-Nassr aproveitou o início do ano para descansar e tem partilhado alguns registos nas redes sociais

12 jan 2024 • 14:41

Cristiano Ronaldo, de 38 anos, começou o ano da melhor forma: a passar férias com a família.A viver um momento de grande felicidade, o avançado do Al-Nassr partilhou com os mais de 600 milhões de seguidores uma amorosa foto em família."A minha vida", escreveu o filho de Dolores Aveiro na legenda da publicação que fez no seu Instagram, acompanhada de uma foto onde surge ao pé de Cristianinho, de 12 anos, dos gémeos Mateo e Eva, de cinco, de Alana Martina, também de cinco, e de Bella Esmeralda, de um ano, esta ao colo da namorada, Georgina Rodríguez, de 29.A caixa de comentários rapidamente se encheu com vários elogios à família do craque. "Família bonita", "Família linda. Deus os abençoe" e ainda "Família primeiro! Sempre", foram alguns dos comentários.