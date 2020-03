Cristiano Ronaldo está de quarentena com a família na Madeira

12 mar 2020 • 15:24

Cristiano Ronaldo está de quarentena na Madeira devido ao coronavírus. O craque português foi visitar a mãe à sua terra-natal, após Dolores Aveiro ter sofrido um AVC, e já não deverá regressar nos próximos dias a Itália.



Esta situação acontece depois de o clube italiano ter comunicado que Daniele Rugani, colega de equipa de CR7, foi diagnosticado com coronavírus.



Segundo avança o Daily Mail, os dois jogadores terão partilhado o mesmo balneário no domingo passado, altura em que a Juventus disputou um jogo contra o Inter de Milão à porta fechada.



Cristiano Ronaldo tem estado refugiado no luxuoso apartamento que adquiriu recentemente no Funchal, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos.